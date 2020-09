E’ diventato virale in poche ore, ma peccato che il video, ripreso da TikTok, con gli alunni che giocano all’autoscontro con i banchi a rotelle – socializzato dal leader della Lega, Matteo Salvini, come al solito per attaccare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzoliana – è stato registrato nel 2017 e non ieri in occasione dell’avvio delle lezioni nelle scuole.