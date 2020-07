Autostrade, Di Maio: “Abbiamo vinto il primo tempo entrando con lo Stato dentro Aspi. Ora la priorità è abbassare le tariffe e mettere le strade in sicurezza”

“Abbiamo vinto il primo tempo di questa delicata partita entrando con lo Stato dentro Aspi e togliendo ai Benetton la gestione di Autostrade. Adesso però c’è un secondo tempo da giocare, fondamentale. Dobbiamo abbassare le tariffe e mettere in sicurezza le nostre autostrade. E’ la priorità di uno Stato che non pensa ai profitti ma a tutelare i propri cittadini”. E’ quanto ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, tornando sul dossier autostrade.