Avanti con gli slogan. Ecco le priorità della Lega

La Lega, presenti i neo ministri alle Infrastrutture e all’Economia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, ha affrontato oggi, nel corso di un vertice, alcuni temi economici a partire dal superamento della legge Fornero, l’estensione della flat tax.

Durante l’incontro tra i verti del Carroccio si è parlato anche di interventi strutturali sulle cartelle esattoriali, l’ipotesi di revisione del Reddito di cittadinanza.

Il responsabile del Programma della Lega e coordinatore dei dipartimenti, Armando Siri, ha poi confermato con un post su Facebook che tra le priorità dell’agenda economica dell’Italia, discusse a Roma nel corso di un vertice della Lega, ci sono “l’estensione della flat Tax al 15%, quota 41, la riforma del reddito di cittadinanza e la pace fiscale”.

“Nuovo governo, vecchia cinica propaganda. È bastato un solo giorno da ministro a Matteo Salvini per mettere in chiaro le sue intenzioni e la piega che prenderà questo governo” hanno dichiarato, in una nota, i co-portavoce di Europa Verde e deputati dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Eleonora Evi e Angelo Bonelli.

“Il ministro delle infrastrutture – aggiungono – ha incontrato infatti il comandante generale della Guardia Costiera. Come all’epoca del ministero degli interni, Salvini vuole bloccare i porti e abbandonare in mare bambini, donne e uomini”.

“Piuttosto che provare a riprendere consensi con la sua propaganda, Salvini e il governo si impegnino per fare in modo che l’Italia non sia più corresponsabile di una strage che quotidianamente si arricchisce di nuove drammatiche pagine”, concludono Evi e Bonelli.

