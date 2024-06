Ballottaggi elezioni comunali, i risultati in diretta: il centrosinistra vince nettamente a Bari e Firenze

La sfida dei ballottaggi delle elezioni comunali sembra premiare il centrosinistra, che conferma la maggior parte dei capoluoghi di provincia e di Regione chiamati al voto. Già praticamente certa l’elezione dei nuovi sindaci a Firenze e Bari, dove i primi cittadini saranno Sara Funaro e Vito Leccese, in continuità con le amministrazioni uscenti. All’ultimo voto invece diverse sfide, come quella di Cremona (dove ha vinto di un soffio il centrosinistra) e quella di Perugia (anche qui avanti il centrosinistra). Vediamo tutti i risultati in diretta dei ballottaggi delle elezioni comunali.

Ballottaggi elezioni comunali, i risultati in diretta

Qui i risultati in diretta dei principali comuni chiamati al voto:

A Firenze Sara Funaro , candidata del centrosinistra, sarà la prima sindaca della città: sconfitto nettamente (60,5% a 39,4%) il centrodestra di Eike Schmidt.

, candidata del centrosinistra, sarà la prima sindaca della città: sconfitto nettamente (60,5% a 39,4%) il centrodestra di Eike Schmidt. Vittoria schiacciante a Bari per il candidato del centrosinistra, Vito Leccese , che ha più del 70% dei voti contro Fabio Romito (centrodestra).

per il candidato del centrosinistra, , che ha più del 70% dei voti contro Fabio Romito (centrodestra). A Perugia in vantaggio c’è la candidata del campo largo di centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, con poco più del 53% dei voti. Lo scarto sarebbe superiore agli 800 voti rispetto alla candidata del centrodestra, Margherita Scoccia.

in vantaggio c’è la candidata del campo largo di centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, con poco più del 53% dei voti. Lo scarto sarebbe superiore agli 800 voti rispetto alla candidata del centrodestra, Margherita Scoccia. Ribaltato il risultato del primo turno a Potenza , con Vincenzo Telesca (centrosinistra) vicino all’elezione con il 65% dei voti contro Francesco Fanelli del centrodestra.

, con (centrosinistra) vicino all’elezione con il 65% dei voti contro Francesco Fanelli del centrodestra. A Lecce la sfida è ancora aperta con solo un terzo delle sezioni scrutinate e il centrodestra avanti con Adriana Poli Bortone (al 52%) contro il sindaco uscente Salvemini (centrosinistra).

la sfida è ancora aperta con solo un terzo delle sezioni scrutinate e il centrodestra avanti con Adriana Poli Bortone (al 52%) contro il sindaco uscente Salvemini (centrosinistra). Sfida all’ultimo voto a Campobasso tra Aldo De Benedittis (centrodestra) e Marialuisa Forte (centrosinistra), con quest’ultima attualmente di poco avanti.

tra Aldo De Benedittis (centrodestra) e Marialuisa Forte (centrosinistra), con quest’ultima attualmente di poco avanti. Vittoria di un soffio per il centrosinistra a Cremona : Leonardo Virgilio viene eletto sindaco con il 50,37% dei voti, solo 191 in più di Alessandro Portesano.

: viene eletto sindaco con il 50,37% dei voti, solo 191 in più di Alessandro Portesano. Equilibrata anche la sfida di Urbino , dove il sindaco uscente, Maurizio Gambini, è in vantaggio con quasi il 52% dei voti rispetto al candidato di centrosinistra, Federico Scaramucci.

, dove il sindaco uscente, Maurizio Gambini, è in vantaggio con quasi il 52% dei voti rispetto al candidato di centrosinistra, Federico Scaramucci. Ad Avellino è avanti la civica Nargi con il 52% contro il candidato del centrosinistra Gengaro.

è avanti la civica Nargi con il 52% contro il candidato del centrosinistra Gengaro. Vittoria a Vercelli per il candidato del centrodestra, Roberto Scheda , con il 54% dei voti contro Gabriele Bagnasco.

per il candidato del centrodestra, , con il 54% dei voti contro Gabriele Bagnasco. A Caltanissetta in vantaggio, con più della metà delle sezioni scrutinate, c’è il candidato del centrodestra, Walter Tesauro, con il 54% dei voti contro il 46% di Annalisa Petitto.

in vantaggio, con più della metà delle sezioni scrutinate, c’è il candidato del centrodestra, Walter Tesauro, con il 54% dei voti contro il 46% di Annalisa Petitto. A Rovigo la vittoria va al centrodestra (che strappa la città al centrosinistra) con Valeria Cittadin intorno al 58% dei voti contro il 41% di Edoardo Gaffeo.

Ballottaggi elezioni comunali, le sfide principali

Tra i capoluoghi di Regione al voto c’è Firenze, dove la sfida è tra la candidata del Pd Sara Funaro e quello del centrodestra Eike Schmidt: al primo turno il vantaggio di Funaro era di circa dieci punti percentuali. A Bari la sfida è tra il candidato del Pd, Vito Leccese, e quello del centrodestra, Fabio Romito: si parte dal 48% di Leccese al primo turno contro il 29% di Romito. Tanto a Firenze quanto a Bari il centrosinistra si è compattato per il ballottaggio.

Altro capoluogo in corsa è Perugia, dove la sfida è tra Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) e Margherita Scoccia (centrodestra): al primo turno le due candidate erano vicinissime, separate da meno di un punto. A Campobasso parte invece avanti Aldo De Benedittis: il candidato del centrodestra aveva sfiorato la vittoria già al primo turno contro Marialuisa Forte (centrosinistra) fermandosi poco sotto al 50%. Forte, però, ora può contare sul sostegno di Pino Ruta, che al primo turno ha raccolto il 20%.

Anche a Lecce il centrodestra aveva sfiorato la vittoria al primo turno con Adriana Poli Bortone contro il sindaco uscente di centrosinistra, Carlo Salvemini. A Potenza la sfida è tra Francesco Fanelli (centrodestra) e Vincenzo Telesca (centrosinistra): al primo turno Fanelli era al 40% contro il 32% del suo avversario. L’affluenza definitiva nei comuni chiamati al voto, come emerge dal portale Eligendo, è risultata essere in netto calo: si è fermata al 47,71% contro il 62,83% del primo turno.