Ballottaggio comunali 2022, quando si fa: data e regole da seguire per l’elezione dei sindaci

Ballottaggio comunali 2022, quando si fa?

Nella giornata di domenica 12 giugno 2022, si è tenuto in Italia il primo turno delle elezioni amministrative il cui spoglio è cominciato alle ore 14:00 di lunedì 13. Alle urne, sono stati chiamati i cittadini di circa 1.000 comuni italiani, incluse alcune grandi città e capoluoghi di provincia o Regione come Genova, L’Aquila, Palermo, Verona, Catanzaro e Parma. Per quanto riguarda Genova, L’Aquila e Palermo, il sindaco è già stato eletto al primo turno. Si tratta, nello specifico, di Marco Bucci, Pierluigi Biondi e Roberto Lagalla, tutti e tre del centrodestra.

Le città che, invece, non sono riuscite a leggere il sindaco al primo turno dovranno tornare a votare per il ballottaggio. In questo contesto, si sfideranno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza.

Data e regole da seguire per l’elezione dei sindaci

Il ballottaggio delle comunali 2022 si terrà nella giornata di domenica 26 giugno. Gli orari saranno i medesimi di domenica 12 giugno. I seggi, infatti, saranno aperti dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

I cittadini che accederanno al seggio potranno esprimere il proprio consenso per uno dei due candidati che hanno superato il primo turno. In occasione delle votazioni, proprio come quanto accaduto domenica 12, non sarà obbligatorio indossare la mascherina anti-Covid ma, secondo il Protocollo sanitario e di sicurezza firmato dai ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Interno Luciana Lamorgese, i dispositivi di protezione individuale continuano a essere “fortemente raccomandati”.

In seguito alla chiusura dei seggi, lo spoglio dei voti per il ballottaggio delle comunali 2022 comincerà già a partire dalle ore 23:00. I risultati ufficiali, infine, verranno resi noti nella giornata di lunedì 27 giugno.