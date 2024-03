Bari, maxi-operazione contro il traffico di droga: 56 arresti, sgominato un gruppo mafioso

Maxi-operazione a Bari: 56 arresti per traffico di droga, contestate anche modalità di tipo mafioso-camorristico.

Traffico di droga con modalità mafiose. I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito 56 arresti a conclusione di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda). Gli indagati sono ritenuti appartenenti a un gruppo criminale di tipo mafioso-camorristico, la cui principale attività è il traffico di stupefacenti.

Gli arresti sono avvenuti in diverse località di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, oltre che Sicilia e Abruzzo. Le indagini, svolte dal 2017 al 2020, avevano portato in passato a sequestri di droga e a numerosi arresti di corrieri e acquirenti.

In particolare, erano già stati sequestrati circa 80 chili di hashish, 7 di cocaina e 2 di marijuana durante le attività legate alle indagini degli scorsi anni. Sono inoltre stati individuati diversi luoghi di stoccaggio del narcotraffico. Gli arresti in corso – iniziati alle prime ore di questa mattina – riguardano, come detto, diverse località pugliesi ma anche di altre regioni. Alle 10.30 si terrà una conferenza stampa con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Bari, del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.