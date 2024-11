Bello kolossal

Complimenti a La Notizia perché è uno dei pochi, anzi pochissimi, giornali attendibili. Gli altri spacciano disinformazione e notizie inventate.

Marco Casaburo

via email

Gentile lettore, la ringrazio a nome della redazione e nel contempo le dico che, ahimè, ciò che scrive è tristemente vero. Due anni fa, il 27 luglio 2022, pubblicai un articolo intitolato “Quante balle sui giornali” contenente un piccolo elenco delle frottole che ci venivano rifilate a go-go da stampa e tv. Erano solo le più grosse, diciamo quelle kolossal, per carenza di spazio. Negli ultimi due anni avrei potuto dormire, perché non è cambiato nulla. Le propongo una breve sintesi delle balle del 2022. “Putin è malato: ha un tumore”, “Putin ha l’Alzheimer e il Parkinson. Si cura bevendo sangue di cervo. Sta diventando cieco”. “Putin sta morendo”. “Putin è morto, al suo posto c’è un sosia”. “L’Ucraina riprenderà la Crimea”. “L’Ucraina vincerà la guerra”. “L’Ucraina ha già vinto”. “La Russia invade paesi sovrani, l’America no”. “Le sanzioni contro la Russia funzionano”. “La Russia fallirà a marzo… fallirà ad aprile… fallirà a giugno…”. “La Russia ha affamato il mondo con la guerra”. “Il costo del gas è salito del 700% a causa di Putin (non per le sanzioni! ndr)”. “La Russia ricatta l’Europa (chiede di essere pagata in rubli per il suo gas! ndr)”. “Gli Usa difendono la pace nel mondo”. “Il Nord Corea è un pericolo per il mondo. Anche le Isole Salomone (sic!) perché hanno concesso una base navale alla Cina”. Ecco, e mi sono limitato alle balle kolossal, perché se dovessi includere tutte le frottole quotidiane dovrei scrivere un’enciclopedia.