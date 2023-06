Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto appreso dall’Ansa, che cita fonti qualificate, il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio è stato nuovamente ricoverato nello stesso ospedale da cui era stato dimesso solamente il 19 maggio scorso. In quell’occasione Berlusconi rimase ricoverato per 45 giorni. Berlusconi non sarebbe ricoverato in terapia intensiva.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele, passerà la notte in ospedale

Domani Berlusconi avrebbe dovuto tenere ad Arcore un incontro con la delegazione di Forza Italia, motivo per cui il ricovero sembra che non fosse programmato. Il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, rassicura però sulle condizioni del presidente di Fi: “Sono controlli che erano già previsti, sono stati soltanto anticipati di qualche giorno”. L’ex presidente del Consiglio, però, dovrebbe passare la notte al San Raffaele.