Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato da questa mattina nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari.

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele. Il leader di Forza Italia era stato dimesso il 30 marzo scorso dallo stesso ospedale del capoluogo lombardo. Questa volta, secondo quanto si è appreso, l’ex premier è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. La situazione al momento sarebbe stabile, al suo arrivo in ospedale accusava affanno respiratorio.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato da questa mattina nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari

Berlusconi era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo, per controlli medici, per poi rientrare ad Arcore giovedì, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Lasciando il San Raffaele, l’ex premier, accompagnato dalla moglie Marta Fascina aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall’ingresso di via Olgettina 60.