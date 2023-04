Berlusconi ha la leucemia. Ha già iniziato la chemioterapia

Il leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano, ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva.

La prima somministrazione, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti mediche, è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili, ma per il momento non è stato ancora diffuso un bollettino medico.

Tajani: “Berlusconi ha avuto una notte stabile, tranquilla. Ha chiamato tanti dirigenti di Forza Italia per rassicurarli”

“Berlusconi ha avuto una notte stabile, tranquilla. Le sue condizioni sono stabili. Ha chiamato tanti dirigenti di Forza Italia per rassicurarli, dandoci alcune indicazioni su cosa bisogna fare per l’attività di governo e l’attività di partito, invitandoci ad andare avanti” ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “È quello che abbiamo sempre detto – ha aggiunto l’esponente di FI -, il modo migliore per stargli vicino è lavorare. Lavorare al governo, preparare le prossime elezioni amministrative che abbiamo il 5 e il 6 di maggio a Milano. Contiamo che lui possa essere protagonista di questo grande evento. L’abbiamo rassicurato e stiamo facendo quanto possibile per rispettare le sue indicazioni aspettando che il leone ritorni in campo”.

