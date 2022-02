Bianca Berlinguer: marito, figli, padre e orientamento politico

Chi è Bianca Berlinguer: la famosa conduttrice cresciuta professionalmente nel mondo giornalistico di Rai 3, ha avuto come padre il famoso Enrico Berlinguer, una figura importantissima nella politica degli anni passati.

Chi è Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer nasce il 9 dicembre del 1959 a Roma. Laureata in Lettere, svolge un periodo di praticantato al “Radiocorriere Tv”, per poi cominciare a lavorare al “Messaggero”. La sua prima importante redazione in televisione diventerà poi quella di Rai 3. Proprio sul terzo canale della Rai conduce programmi importanti come “Cartabianca”. Inoltre, è stata direttrice dal 2009 al 2016.

Bianca Berlinguer: marito e figli

La Berlinguer è stata sposata con Stefano Marroni, ex vicedirettore del TG2 e attuale capoufficio stampa della Rai. Da 25 anni è legata sentimentalmente al docente e scrittore Luigi Manconi e insieme hanno una figlia di 23 anni di nome Giulia.

A proposito di figli, in un’intervista a Vieni da me, Bianca Berlinguer racconta: “Mi pento di averne fatta una sola. Io mi sono fermata a una, sbagliando. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo. Non dico più di due, ma al secondo ci arriverei”.

Il padre Enrico

Enrico Berlinguer fu Segretario del Partito Comunista dal 1972 al 1984, quando morì prematuramente, colto da un ictus durante un comizio a Padova. Nato a Sassari nel 1922, Enrico Berlinguer fu una figura importantissima della storia politica italiana.

Orientamento politico

Sia grazie agli insegnamenti del padre sia per la sua formazione, la Berlinguer viene considerata l’ultima comunista per eccellenza in televisione soprattutto.