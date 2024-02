Biden tra Gaza e Israele

Nella crisi di Gaza Biden ondeggia: da una parte sostiene Israele, ma dall’altra propone la soluzione “due Stati, due popoli” invisa a Israele. Non si capisce che gioco faccia.

Willy De Santis

via email

Gentile lettore, in verità si capisce fin troppo bene. Con la campagna per la Casa Bianca in corso, nessun candidato si sogna di scontentare le lobby ebraico-sioniste e il grande mondo finanziario ad esse collegato, il mondo dei Rockefeller, Rothschild, Goldman, Sachs e tante altre dinastie ebraiche, che controllano anche un’enorme fetta di stampa e tv negli Usa. Però dall’altra parte i sentimenti del pubblico stanno mutando, e non poco, sulla questione palestinese. Gli orrori perpetrati dagli israeliani a Gaza contro civili e bambini hanno sdegnato anche l’America, soprattutto l’elettorato dem. Biden quindi è tra l’incudine e il martello, e soffre anche un calo di consensi su altri fronti. Secondo un sondaggio condotto nei 7 “swing states” (gli Stati storicamente determinanti per vincere le elezioni), il 60% degli elettori gli attribuisce la colpa del caos in Texas al confine col Messico in tema di migranti. Quanto alla questione palestinese, Biden si barcamena, ma ogni toppa è peggiore del buco. L’altro giorno ha varato un ordine esecutivo che prevede sanzioni contro 4 coloni ebrei in Cisgiordania responsabili di violenze, uccisioni, espropri forzati di case e terre: 4 su 750mila coloni variamente colpevoli di furti e/o uccisioni. È una sanzione futile, ridicola. Eppure, prima ancora che Biden firmasse, il ministro israeliano Bezalel Smotrich già gli lanciava l’accusa di essere un “antisemita”. Auguri.

