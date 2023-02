Biden vuole la guerra e boccia il piano di pace della Cina: il presidente americano minaccia e mette in guardia Pechino e Mosca

Joe Biden ha parlato e ha fatto capire a tutto qual è il suo pensiero sulla guerra in Ucraina. Si deve continuare con il conflitto contro la Russia, senza valutare proposte di pace come quella fatta dalla Cina. “Se Putin lo applaude, come può essere buono?”, ha detto Biden in un’intervista con Abs News, “non ho visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque non sia la Russia”. “L’idea che la Cina negozierà l’esito di una guerra totalmente ingiusta per l’Ucraina non è razionale”, ha sottolineato il presidente Usa.

Anche Mykhailo Podolyak, consigliere del Presidente Volodymir Zelensky, ha rispedito al mittente il piano di pace di Pechino. “Se sostenete di avere un ruolo globale, non offrite un piano irrealistico. Chi pianifica per decenni, non deve impegnarsi in giochetti di tre giorni. Cina, la finestra di opportunità non è senza fine”, ha evidenziato Podolyak. Tuttavia, c’è chi tende le mani a Pechino, come il presidente francese Emmanuel Macron che ha annunciato di recarsi “all’inizio di aprile” in Cina, anche con l’obiettivo di chiedere di “aiutarci a fare pressione” sulla Russia perché “metta fine all’aggressione e costruisca la pace”.