Bimbo trovato agonizzante in strada a Portogruaro: muore a soli 18 mesi

Un bambino di soli 18 mesi è morto dopo essere stato trovato agonizzante per strada a Portogruaro: ancora mistero sulle cause.

Tragedia a Portogruaro, dove un bambino di soli 18 mesi è morto in ospedale dopo esser stato trovato agonizzante per strada. Il bimbo è stato trovato poco lontano da casa, con un ematoma alla testa dovuto a un grave trauma.

L’ipotesi è che l’ematoma sia stato causato da un incidente. Il piccolo è stato ritrovato ieri sera a Portogruaro, in provincia di Venezia. Per capire cosa sia successo sono al lavoro i carabinieri: i genitori del bambino non sono riusciti a spiegare in maniera convincente cosa sia avvenuto.

Bambino morto in ospedale a Portogruaro: le ipotesi

Secondo una delle prime ipotesi al vaglio, è possibile che il bambino si sia allontanato senza essere visto e ha raggiunto la strada: qui potrebbe essere stato investito da un’auto che sarebbe poi fuggita.

Non vengono comunque escluse anche altre piste e tra queste c’è anche la possibilità di un incidente avvenuto in ambito domestico. Il bambino è il figlio di una coppia di origine serba che si è trasferita da poco, insieme ad altri familiari, nella frazione di Mazzolada.

Il bambino sarebbe stato ritrovato a terra, agonizzante, dalla madre: quando ha iniziato a gridare sono arrivati anche altri parenti, che hanno preso il bambino e l’hanno portato in auto in ospedale a Portogruaro.

Inutile, però, l’intervento dei medici, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo i primi accertamenti medici, il bimbo avrebbe una lesione al capo da schiacciamento, compatibile con l’investimento da parte di un’automobile. Viene escluso, invece, che il bambino possa essersi ferito da solo. Escluse anche altre ipotesi dolose come i maltrattamenti.