Blitz a Caivano, in campo 400 agenti: perquisizioni e sequestri al Parco Verde

Maxi-operazione a Caivano di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ben 400 operatori, tra tutte e tre le forze, hanno eseguito perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti nella zona del Parco Verde e nelle località limitrofe.

L’operazione, scattata all’alba, è considerata un controllo straordinario ad alto impatto che ha portato al sequestro di una busta contenente 30mila euro e che, probabilmente, è frutto di attività illecite. Trovati anche altri soldi per un valore complessivo di 44mila euro.

Anche un appartamento abbandonato è stato sequestrato, in quanto trasformato in una piazza di spaccio: al suo interno c’era materiale utile al confezionamento della droga. I militari, durante le perquisizioni, hanno scoperto anche una molotov e 150 proiettili (con colpi per Ak47).

La maxi-operazione a Caivano

Nei controlli sono stati impiegati anche i reparti specializzati delle forze di polizia, con il ricorso ai cinofili antidroga, alle aliquote di primo intervento dei carabinieri e a un elicottero del reparto volo. Previsti anche accertamenti per la verifica del rispetto delle norme del Codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale e igienico-sanitaria degli immobili controllati.

L’operazione è stata commentata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità sul territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza”.

Il ministro dell’Interno sottolinea che “lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia: abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche”. Il blitz arriva a pochi giorni dalla visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Parco Verde di Caivano dopo la violenza di gruppo ai danni di due ragazzine di 13 anni.