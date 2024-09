Boccia o non Boccia?

Se la Boccia voleva stupirci ancora, ci è riuscita: ora dice che non ha mai avuto una relazione sessuale con Sangiuliano. Le dobbiamo credere?

Ignazio Verri

via email

Gentile lettore, quello che lei propone è l’interrogativo esistenziale che da molti giorni turba i sonni di tutti. È l’equivalente del dilemma amletico “essere o non essere”: l’ex ministro Sangiuliano ha fatto o non ha fatto con Maria Rosaria Boccia? Da ingenuo maschio avevo creduto che tra i due ci fosse stata una storia di passione e di letto. Però alcune amiche mi ammonivano: “Guarda che per me lei non gliel’ha data”. E siccome l’intuito femminile è mille volte più forte di quello maschile, il dubbio s’era insinuato. Vuoi vedere, mi dicevo, che la Boccia è una “profumiera”, quel tipo di donna che te ne fa solo sentire il profumo? Una volta, quando eravamo più colti, si parlava di “allumeuse”, in francese “che si compiace di stuzzicare i desideri maschili”. Però scacciavo il dubbio: ma no, via, la moglie del ministro era furibonda e ne avrà ben avuto donde, no? E anche il ministro ha parlato al Tg1 di “relazione sentimentale”. Se lo dice il Tg1… Ahi, a quel punto mi sono ricordato che il Tg1, come tutti gli altri Tg, spesso spara balle e anche Sangiuliano non scherza. Ed ecco che, fulmine a ciel sereno, irrompe Bianca Berlinguer che, dopo la mancata intervista con la Boccia, rivela: “Mi ha detto che non ha avuto una relazione sessuale col ministro”. Mamma mia, è la fine del mondo! Vuoi vedere che ‘o ministro ha perso tutto – potere e reputazione – e nemmeno ha goduto per un momento? Una tragedia! Chiamate Shakespeare, c’è bisogno di lui.