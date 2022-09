Bollette del gas mensili: cosa comporta la decisione di Arera e quando entra in vigore la misura

Le bollette del gas diventano mensili: a comunicarlo, è stata Arera che ha anche stabilito di volersi sganciare dal Ttf di Amsterdam.

Bollette del gas mensili: quando entra in vigore la misura

Arrivano le bollette del gas mensili che, di conseguenza, non avranno più esclusivamente cadenza bimestrale. L’iniziativa dovrebbe entrare ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre. La decisione dell’Autorità per l’energia (Arera) segue la scelta di accogliere una delle richieste presentate dall’Unione nazionale consumatori nella consultazione sulla delibera dello scorso luglio sui nuovi metodi di calcolo e applicazione delle tariffe per il mercato tutelato.

In particolare, l’Arera ha affermato di dover tener conto “dell’esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell’ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi”.

Cosa comporta la decisione di Arera

A seguito della drammatica impennata delle quotazioni del gas, trend che è emerso non solo in ambito nazionale ma anche in contesto internazionale, l’Arera ha scelto di dissociarsi completamente dal Ttf di Amsterdam preferendo non avere più come punto di riferimento le quotazioni a termine del mercato internazionale ma basandosi sulla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV italiano. In questo modo, l’autorità si propone di captare con prontezza e in tempo reale le eventuali iniziative nazionali ed europee sviluppate per contenere i prezzi.

In quest’ottica, quindi, si inserisce l’adozione delle bollette del gas mensili in quanto mensile – e non più trimestrale – sarà appunto l’aggiornamento delle tariffe. Per quanto riguarda l’aggiornamento delle tariffe, inoltre, questo sarà ex post e non più ex ante come è accaduto sinora al fine di separare le variazioni di prezzo dell’elettricità da quelle del gas. Ciò significa che alla fine del mese di settembre, presumibilmente in data 29, verranno aggiornate solo le tariffe della luceper i prossimi tre mesi mentre per determinare il costo del gas per il mese di ottobre sarà necessario attendere i primi giorni di novembre.