Bollette e cartelle esattoriali. Pochi soldi per la Manovra

Caro-bollette, taglio del cuneo fiscale, rivalutazione delle pensioni, contratti della Pa. La lista per la prossima manovra di bilancio è già parzialmente nero su bianco tra spese indifferibili, emergenze contingenti e desiderata politici. La prima urgenza per il nuovo governo è l’emergenza energia. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri all’estensione fino al 18 novembre dello sconto benzina, si prepara il nuovo pacchetto di sostegni.

L’intervento dovrebbe limitarsi a prorogare fino a fine anno le misure (soprattutto il credito di imposta per le imprese) in esaurimento a novembre del decreto aiuti ter. Altro tema caldo è quello delle cartelle esattoriali, ripartite dopo lo stop dell’emergenza covid (ci sarebbero 10 milioni di cartelle in partenza di qui a fine anno). L’ipotesi è una nuova rottamazione, con un forfait del 5% su sanzioni e interessi e un piano di pagamenti in 5 anni.

Si ragiona anche su un possibile stralcio per le cartelle fino a 1.000 euro. Sulla legge di bilancio intanto il lavoro è iniziato, anche se – considerando i tempi stretti – le misure potrebbero ridursi all’essenziale. Matteo Salvini, dopo la riunione con i suoi parlamentari sui temi economici, ha assicurato che “la prossima legge di bilancio avrà uno stop definitivo, giusto e sacrosanto alla legge Fornero” e che sarà tolta l’Imu a chi ha la casa occupata abusivamente.

Il conto delle spese ‘obbligate’ è già proiettato verso i 40 miliardi

Il conto delle spese ‘obbligate’ è già proiettato verso i 40 miliardi: si parte dall’emergenza energia, con nuovi aiuti a famiglie e imprese per il primo trimestre dell’anno, che – sulla base delle misure attuate dal governo uscente – potrebbero richiedere circa 20 miliardi; a gennaio scatta poi la rivalutazione delle pensioni, con una spesa da 8-10 miliardi; va poi garantito il taglio del cuneo fiscale di 2 punti già in vigore, misura da 4,5 miliardi (difficile che si proceda subito anche solo con un primo passo verso l’obiettivo di FdI di 5 punti nella legislatura); c’è poi il rinnovo dei contratti della PA che potrebbero lievitare se, come sembra, slittassero al prossimo anno partite fondamentali come quelle di sanità e scuola (per una spesa di 4,5 miliardi). Tutto al netto di altre possibili riforme volute dai partiti, a partire dalla flat tax.

Nel capitolo delle entrate si potrebbero però già inserire i 3-4 miliardi di fondi di coesione Ue che Bruxelles ha concesso di utilizzare per il caro energia. A questi vanno aggiunte la possibile minor spesa derivante dalle modifiche al Reddito di cittadinanza o dalla rimodulazione del Superbonus e dagli avanzi di spesa del 2022 che verranno ‘recuperati’ col meccanismo degli anticipi di spesa già usato in passato.