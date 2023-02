Bombardamento mediatico sul Superbonus, il M5S non ci sta

"Il Governo sta affossando il Superbonus, creando un disastro per imprese e lavoratori, solo per colpire il M5S"

“Se accendete la tv, assisterete a un bombardamento mediatico a reti unificate contro il Superbonus. Il centrodestra tradisce aziende e cittadini, dopo le mille promesse della campagna elettorale, ma la narrazione dei media è che Giuseppe Conte e il M5S hanno creato un mostro. Tutto falso e ce lo dimostrano le reazioni del mondo delle imprese, delle associazioni di categoria e delle parti sociali a questo provvedimento vergogna della Meloni”. È quanto si legge sulle pagine social del M5S a proposito dello stop al Superbonus.

A riprova di quanto affermano dal M5S, nei post vengono aggiunte le agenzie che ripostano le proteste e le preoccupazioni di architetti e ingegneri, piccole e medie imprese, artigiani, comparto edile, costruttori di impianti e servizi di efficienza energetica, sigle sindacali e così via. “Un successone, vero Meloni? Non credete alle panzane che raccontano in tv: stanno affossando il Superbonus, creando un disastro per imprese e lavoratori, solo per colpire il M5S”.

Patuanelli: “Ridicolo dare la colpa a Conte”

“Dire che si deve intervenire d’urgenza oggi per colpa di chi governava fino a due anni fa è una fesseria che non è accettabile” ha dichiarato Stefano Patuanelli (M5S), replicando su Rai 3 a chi dà la responsabilità al governo Conte sulle criticità del Superbonus e sul buco di bilancio segnalato da Eurostat.

Patuanelli fa notare che occorrerebbe guardare invece a “chi ha fatto l’ultima legge di bilancio, poteva intervenire e mettere risorse”, come l’esecutivo Meloni, o la “precedente” manovra del governo Draghi. Puntare il dito contro “un governo che non è in carica da due anni, è ridicolo”. “Non governiamo più noi e non si può dare la colpa a Conte di tutto quello che succede”.

Baldino: “Dalla Meloni bugie colossali. Sono semplicemente ridicoli”

“Siamo abituati a governi che danno la responsabilità delle loro incapacità ai governi precedenti – afferma, invece, la vice presidente del gruppo M5S alla Camera dei Deputati, Vittoria Baldino -. Qui siamo invece in una situazione paradossale. Si dà la responsabilità al governo precedente di quello precedente. Nonostante tantissimi interventi legislativi del governo Draghi sul tema dei bonus, si cerca di dare la responsabilità a Conte. Sono semplicemente ridicoli”.

“Giorgia Meloni sul Superbonus – aggiunge Baldino – diffonde bugie colossali nonostante le false promesse fatte in campagna elettorale, per cui si diceva pronta a difendere i diritti e ad agevolare le imprese, e nonostante le dichiarazioni di esponenti di Fratelli d’Italia come Rampelli, che chiedevano di prorogare il Superbonus e addirittura di estenderlo al settore alberghiero. Il Superbonus pesa su ogni cittadino per duemila euro? Assolutamente no”.

Secondo i dati forniti da Enea, aggiunge il vicecapogruppo M5S a Montecitorio, “l’importo per lavori andati in detrazione è inferiore ai 50 miliardi, di molto al di sotto quindi dei 110 miliardi lamentati dalla Meloni. A tanto poi va detratto il forte ritorno economico registrato”.

“La Meloni ignora che il Superbonus – prosegue – è un investimento pubblico che ha un ritorno economico importante in termini di gettito fiscale, di posti di lavoro attivati, di contributi lavorativi attivati, in termini di risparmio Co2 per l’ambiente. Lo sostiene il Censis, lo sostiene Eurostat. Viene da chiedersi, poi, dove fossero i rappresentanti di Forza Italia quando Draghi prorogava il provvedimento, se è vero, come dicono, che ha generato un buco di bilancio enorme?”.

