Bonelli: “Perché in Italia proporre la patrimoniale ai miliardari è un tabù?”

“Perché in Italia proporre la patrimoniale ai miliardari è un tabù? In Italia ci sono 15mila persone con patrimoni superiori a 100 milioni di dollari e solo 69 con ricchezza complessiva di 233 miliardi di dollari. Proponiamo di tassarli per finanziare sanità, istruzione e politiche per clima”. La proposta arriva dal co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

Il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli propone una patrimoniale per tassare i super ricchi

“In Italia, c’è un problema molto serio di giustizia sociale: 69 super miliardari detengono un totale di 233 miliardi di dollari di patrimonio combinato. Come Alleanza Verdi e Sinistra, siamo convinti – spiega Bonelli – che sia legittimo chiedere, nel momento in cui le famiglie si trovano di fronte a tagli alla sanità, al trasporto pubblico, agli investimenti sulla scuola, un contributo di solidarietà a questi super-ricchi e una tassazione equa dei grandi patrimoni, con un’imposta progressiva per i super ricchi che consentirà di recuperare una media ponderata di circa 60 miliardi di euro in 5 anni per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo senza tagli alla spesa pubblica e sostenere una transizione ecologica che sia socialmente desiderabile e sostenibile”.

“Alle famiglie italiane si chiedono sacrifici enormi mentre si spendono miliardi per armamenti”

“È un percorso che da tempo indichiamo come prioritario e indispensabile – afferma ancora il co-portavoce nazionale di Europa Verde – e che non può attendere oltre, come dimostra l’idea lanciata oggi su X dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che propone una tassa del 25% per i miliardari statunitensi. La maggioranza di destra dimostra, invece, una totale mancanza di rispetto per i problemi delle famiglie italiane a cui si chiedono sacrifici enormi mentre si spendono miliardi per armamenti e mentre i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi”.

“Alla presidente Meloni e al suo governo chiediamo di prendere esempio da Biden”

“Alla presidente Meloni e al suo governo chiediamo di prendere esempio da Biden e di riprendere la proposta che abbiamo avanzato nel 2022 e poi di nuovo nel 2023 di un contributo di solidarietà e di una tassa variabile dallo 0,5% al 1,5% sui grandi patrimoni”, conclude Bonelli.