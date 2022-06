Bonus 200 euro, Inps pubblica una circolare: novità e servizio on line per presentare la domanda

Bonus 200 euro: ci sono delle importanti novità pubblicate e chiarite dall’Inps. Da oggi, 28 giugno 2022, è attivo il servizio on line per presentare la domanda e chiedere l’una tantum di 200 euro previsti per alcune categorie.

Bonus 200 euro, Inps pubblica una circolare: novità

L’Inps ha pubblicato una circolare in merito al bonus di 200 euro. La circolare n. 73 del 24 giugno 2022 dell’Inps fornisce chiarimenti ai tanti dubbi emersi negli ultimi tempi. La principale novità è che la misura sarà erogata in due parti in tempi diversi: a luglio la riceveranno dipendenti (pubblici in modo automatico e privati previa dichiarazione compilata e consegnata al proprio datore di lavoro), pensionati e percettori di reddito di cittadinanza; stagionali, domestici, disoccupati, autonomi, collaboratori e lavoratori dello spettacolo lo riceveranno a ottobre, con diverse modalità di presentazione della domanda.

Il servizio on line per presentare la domanda

Da oggi, 28 giugno 2022, è attivo sul sito dell’Inps il servizio on line per presentare la domanda per il bonus 200 euro. Possono presentare domanda i lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; stagionali, a tempo determinato e intermittenti; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; autonomi occasionali privi di partita IVA; incaricati alle vendite a domicilio.

Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso. Le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Leggi anche: Bonus 200 euro, INPS fa chiarezza sui tempi di pagamento: quando arriva e a chi spetta con lo stipendio di giugno