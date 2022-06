Bonus vacanza 2022: requisiti, come richiederlo online e le strutture che accettano

Bonus vacanza 2022: la possibilità di richiedere bonus per le vacanze estive erogati dall’INPS sono scadute. Tuttavia, c’è l’opportunità di scegliere un’altra strada anche se ci sono dei limiti e requisiti da rispettare.

Bonus vacanza 2022: requisiti

Il Bonus vacanza nel 2022 non prevede un voucher come accadde nel 2020 con l’erogazione di 500 euro ma si tratta di uno sconto su soggiorni e viaggi. Infatti, il bonus in questione verrà concesso in percentuale. L’agevolazione dipenderà quindi dall’effettivo importo speso dal beneficiario.

Tuttavia uno dei requisiti o limiti previsti da questo bonus è l’età: infatti, può essere richiesto soltanto dai giovani che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Dunque, non è un bonus aperto e disponibile per tutti.

Bonus vacanza 2022: come richiederlo online

L’agevolazione per ottenere sconti su soggiorni e viaggi è possibile tramite la Carta Giovani Nazionale. Attraverso questa strada, addirittura si può ottenere il 50% del prezzo finale del servizio acquistato. La Carta può essere richiesta anche tramite l’applicazione Io Italia.

Le strutture che accettano

Trovare l’elenco di attività che accettano il bonus vacanze è semplice. Sarà necessario collegarsi a questo sito Italyhotels.it e inserire la destinazione. Poi, sarà necessario segnare l’opzione Accetta bonus Vacanze. Scegliere l’opzione ed ecco che usciranno solo strutture che accettano il bonus.

