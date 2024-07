Bufera su Bertolaso che parla di “razza italica” a rischio estinzione

“L’inverno sta arrivando”. Ma, a differenza di Games of Thrones, l’inverno che si avvicina è quello demografico. E non porterà al regno dei morti, ma all’estinzione della “Razza italica”. A lanciare l’allarme per la prossima estinzione è stato martedì Guido Bertolaso, già capo della Protezione Civile, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio, attuale assessore al Welfare di Regione Lombardia.

“Razza italica” a rischio

La profezia bertolasiana è arrivata durante un convegno al Pirellone: “L’inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono i nostri esperti”, la frase completa. Del resto, se lo dicono gli esperti… Immediatamente subissato dalle polemiche, Bertolaso ha voluto chiarire: “Sono basito da questo attacco così violento nei confronti di un funzionario servitore del Paese che sta cercando solo di risolvere i problemi”, ha dichiarato, parlando di sé in terza persona, “Ho fatto una battuta sul rischio che l’inverno demografico ci faccia scomparire come italiani ma ne prendo atto e chiedo scusa”.

Una toppa che ha scatenato più polemiche del buco. Bertolaso fa una sconcertante capriola all’indietro nella storia dell’umanità. Con quella frase ha rievocato teorie pseudoscientifiche sconfitte dalla storia e dalla scienza, riportandole a galla con una nonchalance sbalorditiva”, commenta la senatrice M5S Alessandra Maiorino,

“C’è un fronte oscurantista e retrogrado a tutti i livelli istituzionali – si pensi ad esempio alla ‘sostituzione etnica’ del ministro Lollobrigida o ai circoli giovanili di FdI – che sta reintroducendo nel vocabolario comune parole intrinsecamente violente, discriminatorie e suprematiste che avevamo seppellito negli anni più bui della Storia nazionale e mondiale. Il pericolo della normalizzazione di tale linguaggio e tale mentalità, che divide gli esseri umani in categorie di maggiore o minor valore, è reale e più che concreto”, ha concluso. “Sono rimasto davvero sconcertato. L’espressione ‘razza italica’ è da Manifesto della razza, da Italia fascista degli anni Trenta. Se queste parole sono pronunciate dall’assessore Bertolaso che dovrebbe essere il meno peggio di questa compagine, chissà dove possiamo arrivare”, ha detto il capogruppo Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino, che aggiunge: “Credo che siano inaccettabili, dovrebbe chiedere semplicemente scusa. Esiste una sola razza umana”.

FdI difende Bertolaso

L’unico a difendere l’indifendibile Bertolaso, il capogruppo di FdI in Regione Christian Garavaglia: “Ritengo che l’assessore abbia specificato che ha fatto una battuta per sottolineare un concetto importante ossia l’inverno demografico che porterà sempre più a vedere una popolazione che diventa anziana e quindi rischiamo di avere sempre meno bambini italiani. Questo è quanto ha detto, atteniamoci ai fatti. Poi se usa un termine o l’altro nelle battute ci sta”.