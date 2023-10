Bus precipita da un cavalcavia a Mestre, ci sono vittime e feriti

Un bus è precipitato da un cavalcavia vicino alla stazione ferroviaria di Mestre. Brugnaro: "Una scena apocalittica, non ci sono parole"

Vi sono 21 morti accertati e una ventina di feriti nel gravissimo incidente che ha coinvolto, questa sera poco prima delle 20, un bus di linea precipitato da un cavalcavia, sopra la stazione ferroviaria di Mestre.

“Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole” ha scritto su X il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di bus di linea. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 sul cavalcavia Vempa della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l’autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto da un altezza di circa 20-30 metri finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre. Il messo si incendiato e alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate.

Zaia: “Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente”

“L’incidente – scrive il governatore del Veneto, Luca Zaia sul suo profilo Facebook – è avvenuto in un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, il pullman è precipitato da un’altezza di 15 metri ed è finito sul sedime ferrioviario che scorre a fianco della strada. Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente”.