Business pontino dei meloniani. L’Antimafia indaga sull’ex sindaco di Latina Di Giorgi

A cercare di fare affari con l’imprenditore pontino Luciano Iannotta, arrestato tre mesi fa nell’ambito dell’inchiesta Dirty Glass e ritenuto al vertice di un sistema di malaffare con cui venivano riciclate somme enormi della stessa criminalità organizzata, è stato anche Giovanni Di Giorgi (nella foto), ex consigliere regionale ed ex sindaco di Latina con Fratelli d’Italia? Per cercare di rispondere a tale interrogativo, dopo aver raccolto una serie di elementi in tal senso, l’Antimafia di Roma sta compiendo altre indagini. Nel corso di un recente interrogatorio gli inquirenti hanno tra l’altro avuto informazioni su un business legato all’efficientamento energetico che proprio l’esponente politico avrebbe proposto all’imprenditore finito in manette. Di Giorgi mollò Latina travolto dalle indagini.