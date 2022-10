Cagliari, inchiesta sulla sanità: tre arresti di cui un consigliere regionale

Cagliari, inchiesta sulla sanità: sull’isola per qualcuno il risveglio di stamattina, 12 ottobre 2022, non è stato dei migliori. Un’indagine della Guardia di Finanza ha portato a tre misure cautelari nel settore della sanità sarda. Al centro nomi e personaggi di spicco in ambito politico ed appunto sanitario. Nel dettaglio i capi di accusa non sono ancora stati resi noti ma sono stati pubblicati i nomi degli indagati.

Bufera a Cagliari e non per colpa del maltempo. Nella mattina del 12 ottobre 2022, sono state applicate delle custodie cautelari ai domiciliari da parte del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura del capoluogo sardo legata a un’operazione di cessione e acquisizione di una clinica del Campidano. Non sono stati resi ancora noti i dettagli dell’operazione anche se i nomi degli indagati sono stati pubblicati. Seguiranno aggiornamenti della Procura cagliaritana.

Tre arresti di cui un consigliere regionale

Al centro dell’operazione della Guardia di Finanza sono finiti personaggi di spicco del mondo politico ed appunto sanitario. I provvedimenti chiesti dai pm Danilo Tronci ed Emanuele Secci e firmati dal gip, hanno coinvolto il consigliere regionale del Psd’Az Giovanni Satta, l’ex consigliere comunale di Cagliari, il segretario provinciale di Confintesa Anselmo Piras. Nel calderone è finito anche il medico Franco Savasta.

