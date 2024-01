Caivano, bambina di 5 anni precipita dal secondo piano: è grave

Una bambina di cinque anni è caduta dal secondo piano in un'abitazione di Caivano (Napoli): è in prognosi riservata.

Una bambina di soli cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo a Caivano (Napoli), in via Volta. La caduta, secondo quanto riportato in un primo momento, sarebbe stata – almeno in parte – attutita dai fili per stendere la biancheria.

La piccola è stata immediatamente trasportata all’ospedale Santobono ed è ora in prognosi riservata. Sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto, per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto avvenuto.

A Caivano bambina cade dal secondo piano: forse era sola in casa

Secondo le prime informazioni su cui stanno indagando i carabinieri, sembra che la bambina fosse da sola in casa al momento in cui è precipitata dall’abitazione di Caivano. Se così fosse, quindi, si dovrebbe trattare di un incidente. La bambina è nata in Italia ed è figlia di cittadini stranieri regolari.