Calabria, a Rosarno una donna uccisa in casa: arrestato il compagno nella giornata dell’8 marzo

Calabria, a Rosarno una donna uccisa nel suo appartamento. Ennesimo femminicidio nel 2023 che aggiorna in negativo il numero di donne uccise. Si tratta di una 35enne di origini ucraine regolarmente residente in Italia.

Calabria, a Rosarno una donna uccisa in casa

Nel 2022 sono state uccise 125 donne, il 95% erano maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Quest’anno le donne uccise sono già 20. Sono le cifre ricordate in un’analisi realizzata, in occasione dell’8 marzo, dalla Direzione centrale della Polizia criminale.

Numeri che sono quotidianamente in aggiornamento: l’ultima donna uccisa è una 35enne di nazionalità ucraina della quale non è ancora stata resa nota l’identità. L’ennesimo femminicidio si è consumato a Rosarno in Calabria. Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento in cui viveva con il compagno.

Arrestato il compagno

Sul posto è giunta la Polizia che si è messa subito sulle tracce dell’assassino. La donna ucraina è stata uccisa nel tardo pomeriggio di martedì 7 marzo e a chiamare le forze dell’ordine è stato il proprietario dell’appartamento di via Medmea. Dopo alcune ore dal femminicidio, è stato fermato il compagno della vittima. I due erano immigrati regolari ma secondo i vicini erano entrambi alcolisti. Infatti, dalle prime ricostruzione pare che in una lite tra i due, l’uomo abbia colpito fino ad uccidere la sua compagna.