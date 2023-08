Carlo Calenda mette una pietra tombale sull’alleanza tra Azione e Italia Viva. E lo fa affermando che i due partiti sono ormai separati e che presto si scioglieranno anche i gruppi parlamentari, ancora formalmente uniti nonostante le liti interni.

“Credo di sì, lo ha detto Renzi”, risponde ad Agorà Calenda quando gli viene chiesto se i gruppi parlamentari si scioglieranno. Il leader di Azione non sembra avere dubbi: “Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con Italia Viva”.

Calenda chiude l’alleanza con Renzi

Calenda parla quindi di Italia Viva dicendo che “faranno la loro strada alle europee e noi faremo la nostra”. Nessuna lista unica, dunque, in occasione delle elezioni della prossima primavera. Per quanto riguarda la separazione dei gruppi, il leader di Azione sostiene che “dipende da loro, siccome quei gruppi sono stati eletti con un logo con un simbolo con il mio nome, io non posso andarmene via, lo possono fare loro. Lo facessero quando gli pare”.

Il leader di Azione parla anche del caso della cena tra alcuni esponenti di Italia Viva e la ministra del Turismo, Daniela Santanchè: “A me non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi, mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini non capiscono niente”.