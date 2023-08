Calenda scopre l’acqua calda: “Servono Salario minimo e taglio delle accise”

“La situazione è che l’inflazione colpisce di più i redditi bassi. Il carrello della spesa è aumentato a dismisura, così come la benzina che per molti è un costo inevitabile. Battute sul cibo sono fuori luogo. Servono soluzioni. Salario Minimo, meno tasse su premi di produttività, incentivo per i rinnovi contrattuali, taglio delle accise”. È quanto ha scritto su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda.

Ieri Calenda, intervistato da Stefano Zurlo a Gli incontri del Principe, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ha annunciato che “Azione non andrà con Iv, perché non sarebbe credibile”. “Come possiamo presentare una candidatura… – ha aggiunto – sarebbe considerata da tutti come assolutamente strumentale”. Alla domanda “E quindi andrai da solo?”, il leader di Azione ha risposto: “Sì”.

“Sono un oppositore di Giorgia Meloni – ha detto Calenda parlando del premier -, vengo da un’altra cultura, io sono un repubblicano si sarebbe detto una volta, per me la bussola è la Costituzione della Repubblica italiana e storicamente la Repubblica romana. Ho avuto simpatia per la storia di Meloni personale, non politica. Penso che quella di una donna che viene dal niente e che prova a farcela e ce la fa sia una bella storia. Lo dico da oppositore”.