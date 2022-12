Calenda s’offre, ma Giorgia gli dà buca

“Quella del Governo è la brutta copia di una manovra di Matteo Salvini. Non tocca i temi fondamentali per l’Italia: la produttività, i giovani, la sanità”. È quanto ha detto, questa mattina, il segretario di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.

Il leader di Azione Carlo Calenda scaricato dal premier va all’attacco: quella della Meloni è la Manovra di Salvini

“Abbiamo portato al Governo un pacchetto completo di misure che Meloni non condividerà – ha aggiunto Calenda -, tuttavia continuiamo ad aspettare una risposta puntuale. Vorremmo vedere che Meloni prenda atto che ci sono aspetti della manovra che vanno migliorati”.

“Fino ad ora questo è il governo Salvini su tutti i temi”

“Bisogna fare un lavoro serio su tutti i pezzi delle istituzioni che oggi funzionano male, evitando di costruire un’Italia fatta a puzzle. Fino ad ora questo è il governo Salvini su tutti i temi, come il tetto al contante o le Ong. Meloni mi sembra molto confusa. Mi sembra di insultare Meloni quando parlo di una manovra fatta da Salvini, non penso che ci sia un’espressione più netta, perchè dire manovra Salvini è dire che questa manovra è un disastro”, spiega ancora il leader di Azione.

“Attribuisco totalmente la responsabilità a Meloni”

“Attribuisco totalmente la responsabilità a Meloni – ha spiegato Calenda – perché fino ad ora il Governo sta seguendo l’agenda Salvini. La prossima bomba sociale non sarà il taglio del reddito di cittadinanza, ma quella sui 50miliardi destinati alla sanità”.

“La sanità italiana è ormai privata ma non convenzionata – ha concluso il leader di Azione -, la gente si indebita per pagare le cure, a noi non frega nulla del tetto al contante. Meloni si desse una svegliata, con una manovra così insulsa vi sembra che il problema dell’Italia sia il tetto al contante?”.

