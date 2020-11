Campania e Toscana verso la zona rossa. Emilia Romagna, Friuli e Marche diventano arancioni. In serata Speranza potrebbe firmare l’ordinanza

Campania e Toscana potrebbero diventare a breve zone rosse. La possibilità è emersa nel corso della riunione della Cabina di regia del ministero della Salute-Iss dopo l’analisi degli ultimi dati sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus. Le due regioni si aggiungerebbero, quindi, a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta già inserite nella fascia ad alto rischio.

Salirebbero invece al livello arancione Emilia Romagna, Friuli e Marche. La relazione elaborata dalla Cabia di regia e già condivisa con le rispettive regioni sarà esaminata ora dal Comitato tecnico-scientifico e, salvo imprevisti, già in serata il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe firmare l’ordinanza.

La valutazione – spiegano dal Comitato tecnico-scientifico riunito per l’analisi dei dati dell’ultima settimana inviati dalle Regioni – è ancora in corso. E in ogni caso “la decisione spetterà solo al ministro della Salute con un’ordinanza, così come avvenuto a inizio settimana”. Intanto fonti vicine al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, confermano che “non è ancora arrivata alcuna indicazione”. Nessun commento dalla Regione Toscana dove si attende il della Cabina di regia.