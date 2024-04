Campi Flegrei, per la maggioranza anche il terremoto può diventare propaganda

“Troviamo inaccettabile che si faccia propaganda elettorale per le elezioni europee e amministrative utilizzando il tema bradisismo. Proprio in queste settimane in cui l’attività sismica si è intensificata, dover assistere ai “teatrini” dei rappresentanti della Lega alla Solfatara che parlano strumentalmente di Superbonus o vedere il Ministro Musumeci andare a fare campagna elettorale, per un sindaco proprio in un comune al voto dei Campi Flegrei, è veramente vergognoso”. Ad affermarlo è il deputato flegreo del M5S, Antonio Caso.

Passerella elettorale del ministro Musumesi e della Lega ai Campi Flegrei, proprio mentre l’attività sismica si è intensificata

“Viene da chiedersi – aggiunge l’esponente M5S -, ma queste persone sanno cosa sia la dignità? La Lega flegrea che oggi chiede il Superbonus per l’area dei Campi Flegrei, è lo stesso partito che in Parlamento ha bocciato tutte le nostre proposte di reinserimento della misura? Ed il Ministro Musumeci è lo stesso al quale avevamo più volte ribadito di non utilizzare il tema bradisismo per fini propagandistici?”.

Caso (M5S): “Peggio delle scosse c’è solo chi vuole fare sciacallaggio”

“Una cosa deve essere chiara – aggiunge Caso -: peggio delle scosse c’è solo chi vuole fare sciacallaggio su un tema così delicato. In ogni caso, nei prossimi giorni presenteremo emendamenti al nuovo Decreto Superbonus in discussione in Parlamento per la reintroduzione del bonus per l’area bradisismica e ci aspettiamo che la Lega li voti convintamente. Ai leghisti campani comunque consigliamo di smettere di fare becera propaganda sul bradisismo e di preoccuparsi più che altro della sciagurata legge sull’Autonomia Differenziata di Calderoli, che distruggerà il nostro Paese”.