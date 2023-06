Canada, incendi bloccano voli a New York: fumo e cenere mettono in allarme milioni di americani

Canada, incendi: non c'è pace in tanti Stati con fumo e cenere che avvolgono numerose città principale con milioni di americani in difficoltà.

Canada, incendi continui in tutto lo Stato con diverse città avvolte da fumo e cenere. Milioni di americani sono ritornati a mettere le mascherine per proteggersi dall’aerea irrespirabile e pesante. Molti voli cancellati nella città di New York.

Canada, incendi bloccano voli a New York

In Canada gli incendi continuano a minacciare con il fumo che è arrivato fino alla città di New York, oscurando il sole e rendendo l’aria pesante e irrespirabile. II sindaco Eric Adams ha lanciato un appello a stare al chiuso. “Limitate l’esposizione. Questa non è una buona giornata per allenarsi per un maratona“, ha detto. Il governatore di New York, Kathy Hochul, in merito all’elevato livello di inquinamento a causa del fumo e della cenere degli incendi in Canada, ha fatto sapere che si tratta di “un’emergenza che potrebbe durare alcune giorni. Bisogna prepararsi per il lungo termine. New York e Syracuse erano fra i posti peggiori al mondo“. Gli incendi stanno anche causando problemi all’interno degli aeroporti con ritardi e voli cancellati.

Fumo e cenere mettono in allarme milioni di americani

Fumo e cenere stanno mettendo in difficoltà milioni di americani in tante città. A Philadelphia le autorità sanitarie hanno esortato i cittadini a “evitare un’eccessiva attività fisica all’aperto e, se possibile, a usare la mascherina”. A Charlotte, in North Carolina, si registra la peggiore qualità dell’aria dal 2016.

Il New York Road Runner, l’associazione che organizza la maratona di New York, ha cancellato tutti gli eventi previsti per la giornata mondiale della corsa. Sono in tutto 110 i milioni di americani nella morsa del fumo e della cenere, alle prese con allerta.