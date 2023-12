Cancellati gli sconti tricolore. Per Urso un altro flop all’occhiello

Cancellati gli sconti tricolore. Alla fine persino il governo deve arrendersi: il carrello anti-inflazione non ha funzionato e verrà cancellato a fine dicembre. Certo, il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, dice il contrario: annuncia che il patto non verrà rinnovato sostenendo che l’obiettivo è stato “raggiunto” e che quindi ha funzionato nel ridurre l’inflazione.

Il ministro Urso smentito dai dati sul patto anti-inflazione. Tradita la promessa della Meloni su una proroga

E qui il primo dubbio: perché mai cancellare qualcosa che funziona? Smentendo, peraltro, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che quando ha annunciato la misura a settembre diceva chiaramente: “Se funzionerà bene, lavoreremo tutti quanti per prolungare questa iniziativa”. Nessuna proroga, segno che non ha funzionato. Anche se il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rivendica il successo e spera ancora in un rinnovo del patto per i prezzi calmierati di alcuni prodotti.

Al di là dell’incoerenza, a parlare sono i dati. Urso dice che l’inflazione e il carrello della spesa sono nettamente scesi negli ultimi mesi, da quando è in vigore il carrello tricolore. Certo, confrontandoli però con i mesi record di rincari del 2022. Su base annuale la frenata dei prezzi c’è stata, su base mensile non proprio. E il merito, come scriveva lo stesso governo nel Dpb inviato a ottobre alla Commissione, è del calo dei prezzi energetici e della stretta monetaria della Bce, non dell’esecutivo stesso.

In un quadro di prezzi in discesa, a novembre il costo dei beni alimentari è salito dello 0,7%

Per Adoc il carrello tricolore è stato un “flop clamoroso”, mentre l’Unione nazionale consumatori parla di una “sceneggiata” e di uno “spettacolo indecoroso”, tanto più perché nell’ultimo mese i prezzi per beni alimentari sono aumentati dello 0,7%. “Basta con i numeri farlocchi, che sfruttano l’effetto ottico del confronto annuo per cantare vittoria – afferma il presidente dell’Unc Massimiliano Dona -. I dati seri e veri dicono ben altro.