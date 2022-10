Cappellano del carcere di Enna è stato arrestato: portava droga a un detenuto

Il Cappellano del carcere di Enna è stato arrestato. La vicenda fa scalpore ma purtroppo è tutto vero. La Polizia penitenziaria della cittadina della Sicilia ha messo in stato di arresto il sacerdote che tra le varie accuse è reo di aver portato droga in carcere. Le accuse, dunque, sono pesanti e molto gravi nei confronti del sacerdote.

Cappellano del carcere di Enna è stato arrestato

Il cappellano del carcere di Emma in Sicilia è stato arrestato. La Polizia penitenziaria in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale da tempo erano impegnati in un’indagine con al centro don Rosario Buccheri, appartenente alla diocesi di Piazza Armenina. Nel corso di una perquisizione, che la penitenziaria ha effettuato a casa del sacerdote, sono state trovate armi e denaro in contanti.

Portava droga a un detenuto

Sono ancora in corso le indagine ma le cose documentate e riscontrate sono penalizzanti per il sacerdote. Negli accertamenti non solo denaro ed armi, perché il sacerdote è stato arrestato in flagranza di reato mentre passava della droga a un detenuto. Gli investigatori si sono insospettiti perché durante delle perquisizioni avevano trovato droga nelle celle dei detenuti.

Leggi anche: Femminicidio Roberta Siragusa, Pietro Morreale è stato condannato all’ergastolo. Non si è mai pentito di aver bruciato viva la fidanzata