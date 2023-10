Carburanti, è emergenza gasolio: “Quest’inverno potrebbero esserci carenze”

L'Aie lancia l'allarme gasolio per l'inverno, sostenendo che potrebbero esserci carenze per la fornitura del carburante in Europa.

L’Europa potrebbe andare incontro a una carenza di gasolio nel prossimo inverno. L’avvertimento viene lanciato dall’Aie, l’Agenzia internazionale per l’Energia, che sottolinea come ci potrebbero essere carenze nelle forniture soprattutto in seguito all’embargo Ue sul greggio russo in vigore da dieci mesi.

L’Aie, nel suo rapporto mensile sul petrolio, riporta una stima secondo cui l’Europa avrà bisogno di “importazioni sostenute” da altri Paesi per compensare i cali, ma le rigide specifiche di qualità invernali potrebbero “limitare” le forniture. Per evitare le carenze, quindi, bisognerebbe sperare in “un altro inverno mite” come il precedente.

Carburanti, scendono i prezzi: il gasolio sotto gli 1,9 euro in sei regioni

L’ultima rilevazione quotidiana diffusa dal Mimit evidenzia un lieve calo del prezzo della benzina. In autostrada, in modalità self, è sceso a 2,009 euro al litro, mentre il gasolio è in calo a 1,99 euro.

Sulla rete generale, in tutte le regioni si è tornati al di sotto dei 2 euro, con sei casi in cui il diesel è al di sotto degli 1,9 euro al litro: si tratta di Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto.

Per quanto riguarda gli ultimi dati giornalieri sul prezzo medio in Italia su tutta la rete, l’elaborazione di Quotidiano Energia evidenzia che il prezzo medio della benzina in modalità self è a quota 1,934 euro al litro, contro gli 1,941 della rilevazione precedente. Per quanto riguarda il diesel, sempre in modalità self, il prezzo si attesta a 1,911 euro al litro, rispetto agli 1,914 del giorno precedente.