Cardinale Mauro Gambetti: fidanzata del vescovo, Fratelli Tutti, incarico e ordinazione episcopale del vicario del Papa per Città del Vaticano

Chi è il Cardinale Mauro Gambetti, il religioso che svolge il ruolo di vicario di Papa Francesco per Città del Vaticano?

Cardinale Mauro Gambetti: incarico del vicario del Papa per Città del Vaticano

Il Cardinale Mauro Gambetti è nato il 27 ottobre 1965 a Castel San Pietro Terme. Oltre a essere stato ordinato cardinale, è anche arcivescovo dell’ordine dei frati minori conventuali. Nel 2021, invece, Papa Francesco lo ha nominato Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo. Inoltre, è arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano e ricopre l’incarico di presidente della Fabbrica di San Pietro.

Il suo percorso del religioso nella Chiesa Cattolica è cominciato nel 2000, anno in cui è stato ordinato sacerdote. A 56 anni, Gambetti è uno dei cardinali più giovani presenti in contesto ecclesiastico.

Fidanzata del vescovo e ordinazione episcopale

Per quanto riguarda la sua vita privata, durante un’intervista rilasciata a La Stampa, il Cardinale Mauro Gambetti ha raccontato di aver avuto una fidanzata, prima di prendere i voti. All’età di 27 anni, tuttavia, ha deciso di lasciare la ragazza e di entrare nell’ordine Francescano. Inoltre, in virtù della sua laurea in Ingegneria, avrebbe potuto guidare l’azienda di famiglia.

Nel corso dell’intervista, il religioso ha spiegato: “Mi ero già staccato dalla mia famiglia d’origine dopo la decisione di farmi Frate. Nonostante le rinunce imposte dal credo cattolico, non mi è mai mancato nulla. Anzi, mi è stata restituita ogni cosa in pienezza”.

Nel 2020, Gambetti ha ricevuto l’ordinazione episcopale: il rito è previsto dalla Chiesa Cattolica e viene eseguito in quanto, prima di ricevere la nomina di Cardinale, tutti i religiosi devono essere elevati alla dignità episcopale. La cerimonia, condotta nel rispetto delle limitazioni imposte dal Covid, si è tenuta presso la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi.

La Fondazione vaticana “Fratelli Tutti” fondata dal Cardinale Mauro Gambetti

Nel mese di ottobre 2021, il Cardinale Mauro Gambetti ha istituito la Fondazione vaticana “Fratelli Tutti”. Si tratta di una struttura ispirata all’enciclica di Papa Francesco e si propone di diffonderne il messaggio.

La fondazione è stata concepita come una sorta di laboratorio aperto ed è stata dedicata alla formazione dei giovani. Inoltre, si propone di lavorare a progetti incentrati su tematiche importanti in contesto mondiali legate all’ambiente, all’economia, alla politica e all’impresa.