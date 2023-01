Caro carburanti, Conte: “Governo incoerente e inadeguato”

Il leader M5S Conte attacca la Meloni sul caro carburanti: "Non prendiamo in giro i cittadini. Il problema è serio".

“Noi siamo sorpresi dell’incoerenza del governo e della sua inadeguatezza, significa non aver previsto questa ulteriore difficoltà per le famiglie”. È quanto afferma in un video il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a proposito del caro carburanti.

“Un governo che è lontano dalla realtà – ha detto ancora Conte – che non sa leggere neppure schede statistiche, aver calcolato lasciato cadere un impegno finanziario del precedente governo e dicendo che non vengono meno a una promessa fatta… dico: non prendiamo in giro i cittadini. Il problema è serio, questa è una presa in giro fantozziana”.

“Lasciare cadere l’impegno finanziario del precedente governo – ha aggiunto ancora il presidente del M5S parlando del caro carburanti – e venirci a dire che non avevano promesso il taglio delle accise, quando era nel programma di FdI, diciamo che è stata una ‘svista’ di cui devono rispondere di fronte ai cittadini. Una presa in giro fantozziana”.

“Mi ha ricordato un film di Woody Allen – ha detto ancora Conte -, ‘La maledizione dello scorpione di giada’, in cui il protagonista indagava sui furti per conto di un’agenzia di assicurazione e alla fine scopriva che il colpevole era lui. Solo che nel film Woody Allen era ipnotizzato”.

“Non hanno previsto che all’inflazione galoppante – ha proseguito – e al caro energia si sarebbe aggiunto il problema del caro carburanti. Il governo ha detto delle stupidagginai sesquipedali quando ha detto che il problema delle automobili riguarda solo alcune fasce della popolazione: la macchina c’è l’hanno tutti e in molte aree del Paese i mezzi pubblici non funzionano come dovrebbero. È un governo lontano dalla realtà”.

