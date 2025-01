Caso Almasri, l’affondo di Cecilia Strada (Pd): “Qualcuno rimpiange Gheddafi”

Sul caso Almasri l’eurodeputata del Pd, Cecilia Strada, va all’attacco dell’esecutivo: “Sicuramente qualcuno rimpiange Gheddafi”. La parlamentare europea dem spiega: “Spendiamo tanti tanti soldi delle tasse dei cittadini italiani ed europei per pagare regimi che violano i diritti umani. Questi famosi partenariati di fatto consistono nel pagare qualcun altro per fare il lavoro sporco che noi non possiamo fare. Sicuramente qualcuno rimpiange Gheddafi. Io rimpiango il tempo in cui la politica si occupava dei diritti e non della propaganda”.