Caso Delmastro, Fontana blocca l’accesso alle chat con Caroccia: la Giunta non può consultarle

La Giunta per le autorizzazioni non può accedere alle chat dell’ex sottosegretario, Andrea Delmastro, con Mauro Caroccia. Alla Camera è arrivato un cd con quelle chat, ma la Camera non autorizza la visione ai parlamentari della Giunta. A denunciarlo è Devis Doris, presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ed esponente di Avs. Ieri, dopo la richiesta della procura di Roma di consultare quelle chat, il voto sull’autorizzazione previsto in Aula è slittato e la questione è tornata in Giunta.

“Insieme ad altri membri della Giunta, siamo all’interno degli uffici dove intendevamo accedere alla documentazione relativa al caso Delmastro”, spiega Dori. Sottolineando che “gli uffici hanno ricevuto indicazioni da parte della presidenza della Camera di non essere collaborativi, quindi non possiamo accedere al cd”.

Fontana blocca l’accesso alle chat di Delmastro

Il presidente della Giunta per le autorizzazioni comunica quindi di aver scritto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, “per avere una sua lettera con la quale impone agli uffici formalmente di non collaborare. Finché questa lettera non arriverà staremo fermi in Giunta”.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, per aprire i file e farli consultare ai commissario è necessario il parere della Giunta per il regolamento, come aveva detto anche lo stesso Fontana. Ma questo parere non arriverà prima di lunedì. Dori, dopo la decisione di rinviare tutto a lunedì, si era assunto la responsabilità di far accedere ugualmente i commissari agli atti, ma oggi è arrivato il nuovo stop. Nel frattempo è stato lo stesso Delmastro, ieri sera, a comunicare di aver consegnato quelle chat alla procura di Roma, perché proprio da una richiesta della procura capitolina è nato il caso. Quindi, Delmastro le chat le ha consegnate, ma i parlamentari ancora non possono vederle.