Caso Moro, Report indaga sul ruolo di Kissinger nell’ostacolare l’apertura al Pci

Report ha diffuso oggi l'anticipazione dell'inchiesta dedicata al caso Moro che andrà in onda domenica alle 20.50 su Rai3.

Il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro è per l’Italia ciò che ha rappresentato l’omicidio di John e Robert Kennedy negli Stati Uniti. Leader uccisi perché volevano poco alla volta lasciarsi alle spalle la logica del patto di Yalta, che alla fine della Seconda guerra mondiale, e fino al 1991 ha diviso il mondo in campi di influenza contrapposti tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Report ha diffuso oggi l’anticipazione dell’inchiesta dedicata al caso Moro che andrà in onda domenica alle 20.50 su Rai3.

Report ha diffuso oggi l’anticipazione dell’inchiesta dedicata al caso Moro che andrà in onda domenica alle 20.50 su Rai3

Immaginare un mondo libero dalla stretta appartenenza ad un campo è stata la loro fine. 46 anni dopo la morte del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse e dopo quattro processi e due Commissioni parlamentari d’Inchiesta ora sappiamo che ci è stata raccontata una verità di comodo. La fine cruenta di Aldo Moro rappresenta il più impressionante trauma politico della storia repubblicana, uno shock dal quale l’Italia non si è mai ripresa.

Scotti: “Kissinger non nasconde mai la necessità di impedire qualsiasi iniziativa politica che vedesse Moro assumere la responsabilità di governo”

L’ex ministro dc Vincenzo Scotti (1968 – 1994) insieme a Romano Benini hanno ricostruito in un libro la politica di Moro lentamente soffocata dalla Guerra fredda. In particolare, l’apertura al Partito Comunista Italiano duramente contrastata dall’allora Segretario di Stato americano Henry Kissinger. “Kissinger non nasconde mai la necessità di impedire qualsiasi iniziativa politica che vedesse Moro assumere la responsabilità di governo”, racconta Scotti a Report.