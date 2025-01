Caso Sala, per gli Usa: “Abedini pericoloso, deve restare in carcere”

Il giudizio contenuto in una nota diplomatica inviata dal Dipartimento di giustizia del Massachusetts scrive. L'udienza sulla scarcerazione non prima del 14 gennaio

“Un soggetto pericoloso” che “deve rimanere sotto custodia, in carcere”. Così il Dipartimento di giustizia del Massachusetts definisce Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano arrestato a Malpensa il 13 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti, perché accusato di aver fornito componenti per i droni utilizzati negli attacchi contro basi americane.

L’uomo si trova attualmente recluso nel carcere milanese di Opera in attesa di estradizione. Il documento è stato recapitato all’attenzione dei giudici della Corte di Appello di Milano per via diplomatica pochi giorni dopo l’arresto del 38enne, quindi prima dell’istanza con cui il difensore, l’avvocato Alfredo de Francesco, aveva chiesto per il suo assistito i domiciliari.

L’atto ufficiale, di quattro pagine, rende ancora più intricata la vicenda della giornalista italiana Cecilia Sala, trattenuta da due settimane nel carcere iraniano di Evin. L’arresto della giornalista, infatti, è stata una mossa ritorsiva del regime iraniano per spingere l’Italia a rilasciare Adedini.

Domani il parere non vincolante della Procura Generale

La nota del Dipartimento di giustizia del Massachusetts sarà ora posta all’attenzione della Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, che dovrà fornire un parere, non vincolante, sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare.

L’udienza per Adebini non prima del 14 gennaio

Quindi la Corte dovrà fissare la data dell’udienza nella quale si deciderà se accogliere o rigettare l’istanza di domiciliari. Secondo fonti giudiziarie l’udienza non sarà comunque calendarizzata prima del 14 gennaio.

Sarebbero questi i tempi ‘tecnici’ della decisione che verterà esclusivamente su una valutazione della potenziale “pericolosità” e del “pericolo di fuga” dell’ingegnere. I giudici comunque non si pronunceranno nel merito delle accuse formulate dalla giustizia americana, anche perché sono ancora in attesa di ricevere la documentazione completa sul caso dagli Stati Uniti.

Tuttavia sulla questione pesa anche quanto accaduto con il caso di Artem Uss, l’imprenditore russo figlio di un oligarca vicinissimo a Putin, su cui pendeva una richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti, posto ai domiciliari a Milano e poi evaso da un appartamento di Milano Tre.