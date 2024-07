Catastrofe azzurra

Dopo la prova della nazionale contro la Svizzera, considerate anche le pessime partite precedenti, mi sarei aspettato le dimissioni di Spalletti, come minimo.

Aurelio Lucerna

via email

Gentile lettore, le aspettavo anch’io, ma campa cavallo! La parabola degli Azzurri in questi europei, finita con la più vergognosa catastrofe calcistica italiana dell’ultimo secolo, non è bastata a indurre Spalletti a un minimo di decenza. Cos’altro deve succedere perché si dimetta? I giocatori devono prendere in ostaggio la sua famiglia? Devono smerciare mescalina in campo? Devono palpeggiare signore ultranovantenni fuori dallo stadio? Niente, dopo la partita con la Spagna, Spalletti disse a mo’ di scusante che “loro erano più freschi di noi”. Ma perché, gli spagnoli non hanno giocato il campionato? E poi dopo la modestissima Svizzera ha avuto il coraggio di dire che era stata una questione di ritmo, che non avevamo avuto il ritmo giusto… Ma vai a quel paese, tu e il ritmo. Solo il giorno successivo – dopo che nella notte il ct pare sia stato affrontato a muso duro dai giocatori alla presenza del presidente della Figc, Gravina – in conferenza stampa l’ineffabile ha fatto una “nobile” ammissione, tipo “Mi assumo la responsabilità di ciò è successo” (ah ecco, noi pensavamo fosse colpa dei raccattapalle tedeschi). Ma non è bastato a fagli pronunciare la parola “dimissioni”. Anche Gravina ha escluso un esonero di Spalletti, ma è la mossa del cavallo: dovrebbe andarsene anche lui, visto che ha scelto il ct ed è altrettanto colpevole di un progetto affidato all’uomo sbagliato. E quando dico sbagliato, dico il minimo sindacale.

