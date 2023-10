C’è un fantasma al Senato. Quello dei diritti umani

Al Senato c’è una commissione sui diritti umani che in nove mesi non è mai stata convocata, che non ha un presidente e i cui membri non sanno di farne parte.

La vicenda l’ha ricostruita Lorenzo Sangermano su Repubblica: al Senato c’è una commissione sui diritti umani che in nove mesi non è mai stata convocata, che non ha un presidente e i cui membri non sanno di farne parte. Istituita per la prima volta nel 2001, la Commissione avrebbe molto di cui occuparsi: dal processo per gli assassini di Giulio Regeni, dai diritti dei migranti e le violazioni nei Cpr in territorio italiano fino agli italiani arrestati all’estero come Khaled El-Qaisi passando per i rapporti del nostro Paese con altri Stati (come la Libia, l’Arabia Saudita e la Tunisia), la violazione dei diritti umani è un tema che interseca molta attività del governo. Però dopo la mozione che ha dato atto della formazione della commissione non ci sono più notizie.

A giugno di quest’anno i partiti avrebbero dovuto mettersi d’accordo su chi dovesse esserne il presidente ma evidentemente quella posizione è considerata di poco interesse oppure troppo scomoda. Il senatore del Partito democratico Filippo Sensi lo chiede senza troppi giri di parole: “Così per dire: la Commissione Diritti Umani del Senato, che nasce sulla carta lo scorso gennaio, non si è ancora MAI riunita. I suoi componenti sono stati indicati, ci sono. Cosa stiamo aspettando?”, ha scritto.

Occuparsi dei cittadini vittime di violenza e di sopraffazione dovrebbe essere una delle priorità di un governo, ancor di più di un governo retto da coloro che vorrebbero sembrare “forti”. Dal governo Meloni però non arriva nessuna risposta. I diritti umani per loro sono qualcosa da usare in qualche post sui social per aumentare i like o l’indignazione. O forse sono troppo impegnati a difendere le pesche.