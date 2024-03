Cellulari e droga introdotti illegalmente in carcere, 30 arresti a Napoli

Introducevano cellulari e droga in carcere illegalmente: 30 arresti a Napoli nell'operazione della polizia.

Due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti, in totale, di 30 persone. L’operazione avviata dalle prime ore di questa mattina, a Napoli, è stata eseguita dalla polizia di stato e dalla polizia penitenziaria, su delega della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo campano. Le misure sono dovute all’introduzione illecita in carcere di telefoni cellulari e droga.

L’operazione, iniziata all’alba, vede coinvolte 30 persone indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsioni, traffico di stupefacenti, detenzione di armi da fuoco e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Ulteriori informazioni sull’operazione verranno fornite durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 alla procura della Repubblica di Napoli.