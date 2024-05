Chico Forti lascia il carcere a Miami, si avvicina il suo rientro: quando potrebbe tornare in Italia

Si avvicina il rientro di Chico Forti in Italia: ha lasciato il carcere di Miami e ora viene trattenuto dall’Agenzia per l’immigrazione.

Il ritorno di Chico Forti in Italia si avvicina. In attesa del trasferimento, infatti, ora non è più detenuto in carcere a Miami ma viene trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione. “Ora per me comincia la rinascita”, ha detto Forti poco prima del suo trasferimento.

Il 65enne, imprenditore italiano, è in carcere negli Stati Uniti da 24 anni dopo essere stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. Forti si è sempre dichiarato innocente.

Quando potrebbe tornare in Italia Chico Forti

La possibilità di un rientro in Italia vicino è quindi sempre più alta. Secondo alcune fonti potrebbero bastare poco più di due settimane. Ma per altri l’ottimismo è invece più contenuto: Forti tornerà presto in Italia, ma ci potrebbero volere non meno di 4 mesi dal momento della sentenza italiana di riconoscimento di quella statunitense e la conversione è arrivate nelle scorse settimane con la sentenza della Corte d’Appello di Trento.

L’autorizzazione al trasferimento era stata annunciata a marzo dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della sua visita ufficiale a Washington. Nelle ultime ore, invece, a Miami si è tenuta l’udienza in cui l’imprenditore italiano ha siglato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della sua pena in Italia. Si tratta dell’ultimo passaggio prima del rientro. Una volta rientrato in Italia, comunque, Forti dovrà continuare a scontare la sua pena in base alle regole stabilite dal diritto italiano, potendo accedere nel tempo a permessi premio, semilibertà e libertà condizionata.