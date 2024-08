Chiude uno sportello bancario su cinque in Italia: i vantaggi delle banche online

In Italia gli sportelli bancari sono sempre meno: le chiusure tra il 2018 e il 2023 sono arrivate a oltre 5000, accompagnate da una diminuzione considerevole del personale. Nelle prossime righe sono disponibili i dati dei più recenti studi e le alternative per far fronte alla situazione.

Desertificazione bancaria, gli ultimi numeri

Secondo l’ultimo report della Fisac Cgil , nell’ultimo quinquennio sono stati chiusi più di 5000 sportelli bancari (all’incirca 1/5 del totale). Allo stesso tempo i dipendenti sono passati da 278.000 a 262.000, con un calo del personale pari al 6%. Solo nel 2023, gli sportelli sono diminuiti del 3,9% rispetto all’anno precedente, portando a una chiusura di 825 filiali e 2.156 impiegati a casa (-0,8% per sede). Gli istituti di maggiori dimensioni sono stati i più colpiti (54% del totale).

Dal punto di vista dell’assetto societario il 76% delle filiali ancora aperte al 31/12/2023 appartenevano a S.p.A., il 20% a banche di credito cooperativo e il 3% a quelle popolari. Tale riduzione ha interessato tutta l’Italia, anche se in alcune regioni i tassi di contrazione sono stati più elevati che in altre. La maggior parte delle cessazioni di attività sono avvenute in Basilicata, Marche, Molise e Abruzzo, mentre Sardegna e Trentino Alto-Adige hanno risentito meno della situazione.

Banche online, l’alternativa agli sportelli

Una possibile soluzione agli effetti della desertificazione bancaria in atto è aprire un conto corrente via web presso un istituto virtuale o con sede fisica, ma avente il servizio per l’attivazione e la gestione da remoto. Oggi tutto ciò è possibile grazie alle banche online, che permettono l’identificazione del nuovo cliente attraverso strumenti affidabili e la registrazione in pochi click, senza muoversi da casa. Le soluzioni disponibili sul mercato sono numerose e tutte diverse: per trovare la banca online migliore per le proprie necessità è possibile consultare alcune risorse online .

I vantaggi di una tale scelta sono notevoli: niente più file negli uffici, costi contenuti, sicurezza dei dati personali, customer care tempestivo, comodità e risparmio di tempo. Anche l’opportunità di scaricare un’app per monitorare le transazioni dallo smartphone è un punto di forza, poiché consente di avere la situazione sotto controllo in ogni momento. Il tutto in linea con i più elevati standard richiesti in termini di tecnologia ed ecosostenibilità, grazie al risparmio di carta ed energie altrimenti spese per mantenere un’attività allo sportello.

La chiusura di uno sportello bancario su cinque in Italia segna una svolta verso l’adozione di servizi bancari online. Questa transizione offre numerosi vantaggi, tra cui maggiore comodità, accessibilità e costi ridotti, delineando un futuro in cui la digitalizzazione del settore finanziario sarà sempre più centrale.

