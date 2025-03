Cina, Xi Jinping si prepara alla guerra: annunciato un aumento del budget per la difesa del 7,2% rispetto all'anno scorso

Sale la tensione nel Pacifico e la Cina si prepara alla guerra. A farlo pensare è la decisione di Xi Jinping di aumentare la spesa per la Difesa, che nel 2025 crescerà del 7,2% rispetto all’anno precedente. L’annuncio è stato fatto durante l’apertura della sessione annuale del Congresso Nazionale del Popolo, il principale organo legislativo cinese, nell’ambito delle “Due Sessioni”.

La Cina ha il secondo budget militare più grande al mondo, ma resta ancora molto distante dalla spesa per la difesa degli Stati Uniti, suo principale avversario strategico. Il budget della difesa di Pechino, pari a 1.780 miliardi di yuan (circa 232,2 miliardi di euro) per quest’anno, è ancora inferiore a un terzo di quello statunitense. Lo scorso anno, la spesa militare cinese rappresentava l’1,6% del suo PIL, una percentuale significativamente più bassa rispetto a quella degli Stati Uniti o della Russia, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute. Pechino descrive la sua postura militare come “difensiva” e finalizzata alla tutela della propria sovranità.