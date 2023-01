Cinque milioni di bambini sono morti prima di compiere 5 anni

Un numero stimato di 5 milioni di bambini è morto prima di compiere cinque anni e altri 2,1 milioni di bambini e giovani di età compresa tra i 5 e i 24 anni hanno perso la vita nel 2021, secondo gli ultimi dati diffusi da Unicef, Oms, Banca Mondiale, Un Desa del Gruppo inter-agenzie delle Nazioni Unite per la stima della mortalità dei bambini (Un Igme) nel rapporto Levels & Trends in Child Mortality – Report 2021.

Nuovi rapporti delle Nazioni Unite sulla mortalità dei bambini. Nel 2021 è morto un minore o un giovane ogni 4,4 secondi

In un secondo rapporto, Never Forgotten The situation of stillbirth around the globe, diffuso sempre oggi, il gruppo ha rilevato che, nello stesso periodo, ulteriori 1,9 milioni di bambini sono nati morti. Tragicamente, molte di queste morti avrebbero potuto essere evitate con un accesso equo e un’assistenza sanitaria di alta qualità per le madri, i neonati, gli adolescenti e i bambini.

Ganesh: “Ogni giorno, troppi genitori affrontano il trauma di perdere i propri figli, a volte anche prima del loro primo respiro”

“Ogni giorno, troppi genitori affrontano il trauma di perdere i propri figli, a volte anche prima del loro primo respiro”, ha dichiarato Vidhya Ganesh, Direttore della Divisione analisi dei dati, programmazione e monitoraggio dell’Unicef. “Una tragedia così diffusa e prevenibile non dovrebbe mai essere accettata come inevitabile. I progressi sono possibili con una volontà politica più forte e investimenti mirati per un accesso equo all’assistenza sanitaria primaria per ogni donna e bambino”.

I rapporti mostrano alcuni risultati positivi, con una riduzione del rischio di morte in tutte le fasce d’età a livello globale dal 2000. Il tasso di mortalità globale al di sotto dei cinque anni è diminuito del 50% dall’inizio del secolo, mentre i tassi di mortalità nei bambini più grandi e nei giovani sono scesi del 36% e il tasso di nati morti è diminuito del 35%. Ciò può essere attribuito a maggiori investimenti nel rafforzamento dei sistemi sanitari primari a beneficio di donne, bambini e giovani.

Tuttavia, i progressi si sono ridotti significativamente dal 2010 e 54 Paesi non riusciranno a raggiungere il target degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda la mortalità al di sotto dei cinque anni. Se non si interviene rapidamente per migliorare i servizi sanitari, avvertono le agenzie, quasi 59 milioni di bambini e giovani moriranno prima del 2030 e quasi 16 milioni di neonati nasceranno morti.

“È molto ingiusto che le possibilità di sopravvivenza di un bambino possano essere determinate solo dal luogo di nascita e che vi siano così grandi disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari salvavita”, ha dichiarato il dottor Anshu Banerjee, Direttore per la Salute materna, neonatale, infantile e adolescenziale e l’invecchiamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

“I bambini di tutto il mondo hanno bisogno di sistemi di assistenza sanitaria di base forti, che rispondano alle loro esigenze e a quelle delle loro famiglie, in modo che, indipendentemente dal luogo in cui nascono, possano avere il miglior inizio e la migliore speranza per il futuro”.

I bambini continuano ad avere possibilità di sopravvivenza molto diverse a seconda del luogo in cui nascono, con l’Africa subsahariana e l’Asia meridionale che si fanno carico dell’onere più pesante, secondo i rapporti. Sebbene l’Africa sub-sahariana abbia registrato solo il 29% dei nati vivi a livello globale, nella regione si è verificato il 56% di tutti i decessi sotto i cinque anni nel 2021, mentre nell’Asia meridionale il 26% del totale. I bambini nati nell’Africa subsahariana sono soggetti al più alto rischio di morire da piccoli nel mondo, 15 volte superiore a quello dei bambini in Europa e nell’America settentrionale.

Le madri in queste due regioni sopportano anche la dolorosa perdita di bambini nati morti a un tasso altissimo, con il 77% di tutti i nati morti nel 2021 che si verificano nell’Africa sub-sahariana e nell’Asia meridionale. Quasi la metà di tutti i nati morti si verifica nell’Africa subsahariana. Il rischio che una donna abbia un bambino nato morto nell’Africa subsahariana è sette volte maggiore rispetto all’Europa e al Nord America.

“Dietro questi numeri ci sono milioni di bambini e famiglie a cui viene negato il diritto fondamentale alla salute”, ha dichiarato Juan Pablo Uribe, Direttore globale per la salute, la nutrizione e la popolazione della Banca Mondiale e Direttore del Fondo di finanziamento globale. “Abbiamo bisogno di volontà politica e di leadership per un finanziamento duraturo dell’assistenza sanitaria di base, che è uno dei migliori investimenti che i Paesi e i partner per lo sviluppo possano fare”.

L’accesso e la disponibilità di assistenza sanitaria di qualità continuano a essere una questione di vita o di morte per i bambini a livello globale. La maggior parte dei decessi dei bambini avviene nei primi cinque anni di vita, di cui la metà entro il primo mese di vita. Per questi bambini più piccoli, la nascita prematura e le complicazioni durante il travaglio sono le principali cause di morte. Allo stesso modo, più del 40% dei casi di bambini nati morti si verifica durante il travaglio – la maggior parte dei quali è prevenibile se le donne hanno accesso a cure di qualità durante la gravidanza e il parto. Per i bambini che sopravvivono oltre i primi 28 giorni di vita, le malattie infettive come polmonite, diarrea e malaria rappresentano la minaccia maggiore.

Sebbene il COVID-19 non abbia aumentato direttamente la mortalità dei bambini sotto i cinque anni – che hanno una probabilità inferiore di morire a causa della malattia rispetto agli adulti – la pandemia potrebbe aver aumentato i rischi futuri per la loro sopravvivenza. In particolare, i rapporti evidenziano le preoccupazioni legate alle interruzioni delle campagne di vaccinazione, dei servizi nutrizionali e dell’accesso all’assistenza sanitaria di base, che potrebbero mettere a rischio la loro salute e il loro benessere per molti anni a venire. Inoltre, la pandemia ha alimentato il più grande arretramento delle vaccinazioni in tre decenni, esponendo i neonati e i bambini più vulnerabili a maggior rischio di morte per malattie prevenibili.

I rapporti rilevano anche lacune nei dati, che potrebbero compromettere l’impatto delle politiche e dei programmi volti a migliorare la sopravvivenza e il benessere dei bambini.

“Le nuove stime evidenziano i notevoli progressi compiuti a livello mondiale dal 2000 nella riduzione della mortalità dei bambini sotto i 5 anni”, ha dichiarato John Wilmoth, direttore della Divisione Popolazione dell’UN DESA. “Nonostante questo successo, è necessario lavorare ancora per affrontare le grandi differenze che persistono nella sopravvivenza dei bambini nei vari Paesi e regioni, soprattutto nell’Africa sub-sahariana. Solo migliorando l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità, soprattutto al momento del parto, potremo ridurre queste disuguaglianze e porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini in tutto il mondo”.